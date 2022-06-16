إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقة

القدس المحتلة-سانا

أصيب اليوم شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مجموعة مستوطنين اعتدوا على شابين أثناء عملهما في أرض بمنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة بدعم من قوات الاحتلال ما أدى لإصابتهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام.

وكان أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين اليوم جراء اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلى عليهم فى بحر قطاع غزة المحاصر.

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