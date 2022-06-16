وفد روسي يبحث احتياجات وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية

دمشق-سانا

على هامش الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين بحث وفد روسي مع مدير مؤسسة النقل وتوزيع الكهرباء في وزارة الكهرباء اليوم احتياجاتها من تجهيزات ومواد لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية.

وأوضح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر أن هدف الاجتماع اطلاع الشركات الروسية على احتياجات وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية سواء بشبكة النقل والتوزيع أو فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والموضوع المالي.

وأشار الظاهر إلى أنه في حال تم تأمين التمويل اللازم ستتم المباشرة بالمشاريع وإعادة التأهيل على مبدأ العقد بالتراضي حيث تعمل الوزارة على تذليل الصعوبات والمعوقات لدخول الشركات الروسية إلى السوق السورية موضحاً أن الاولوية في مرحلة إعادة الإعمار للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها.

بدوره ممثل وفد الحكومة الروسية ستايسلاف إبراموف نيكولايفيش أكد أنه تم مع الجانب السوري بحث الاحتياجات المطلوبة والإمكانيات لتوريد المعدات والأجهزة الكهربائية إضافة لموضوع التمويل والتنفيذ للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

ولفت نيكولايفيش إلى أن بلاده ستدعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما في مجال تأهيل وتطوير الطاقة الكهربائية التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الحرب على سورية.

سكينة محمد

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