تدمير أوكار للإرهابيين في كركوك شمال العراق

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم تدمير أوكار للإرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم “أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ سلاح الجو العراقي سبع ضربات مباشرة أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين في وادي الكور ومنطقة وادي الشاي جنوب محافظة كركوك” مشيرة إلى أن القوات المشتركة بدأت عملية تمشيط وبحث في المناطق المستهدفة.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في نينوى.

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