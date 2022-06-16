عبد اللهيان: واشنطن صاغت قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران 

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن واشنطن هي من صاغت قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في محاولة للضغط عليها والحصول على تنازلات سياسية منها في المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين أنه تم “وضع خطة سياسية قبل أيام قليلة من الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة المفاوضات بمبادرة من إيران وذلك لمواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ولكن في مواجهة السلوك غير البناء للولايات المتحدة كان ردنا هو زيادة النشاط النووي السلمي لإيران في إطار قانون مجلس الشورى الإسلامي” مشدداً على أن “موقفنا مبني على الاقتدار أمام السلوك المتنمر لواشنطن”.

وجدد عبد اللهيان التأكيد على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستدام.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي أهمية الوصول إلى نتائج نهائية في المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية موضحاً أن العراق شجع دوماً الولايات المتحدة والغرب على حل المشاكل ورفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.

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