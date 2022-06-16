السورية للاتصالات: تسديد أكثر من 2 مليون فاتورة عن شهري كانون الثاني وشباط

دمشق-سانا

بينت الشركة السورية للاتصالات أن إجمالي عدد الفواتير الهاتفية المسددة عن شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بلغ 167ر003ر2 وذلك حسب إحصائية أجرتها وزارة الاتصالات والتقانة مؤخراً.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير إدارة المعلوماتية بالشركة المهندس غسان عكاش أن 16ر80 بالمئة من الاشتراكات الهاتفية التزمت بسداد ذممها المالية المستحقة للإصدار المذكور “شهري كانون الثاني وشباط”.

وأشار عكاش إلى أنه تم تسديد 799ر605ر1 فاتورة هاتفية قبل تاريخ القطع المالي في الـ 27 من أيار الماضي مبيناً أن التزام معظم المشتركين بتسديد فواتيرهم الهاتفية قبل القطع المالي ساهم بشكل كبير في سرعة عودة الخدمات الهاتفية بالنسبة للمشتركين الذين سددوا فواتيرهم بعد دخول اشتراكاتهم الهاتفية مرحلة القطع المالي للخدمات.

ولفت عكاش إلى أن عدد الفواتير المسددة بعد تنفيذ عمليات القطع المالي بالتاريخ المذكور بلغ 368ر397 فاتورة هاتفية مشيراً إلى أن عدد عمليات الدفع الالكتروني للدورة المذكورة وصل إلى 902ر472 عملية لتزايد إقبال المشتركين على تسديد فواتيرهم الهاتفية باستخدام الوسائل الالكترونية.

نور يوسف

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