السماح للمنشآت الصناعية باستيراد سيارات الإطفاء

دمشق-سانا

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة حمص بالسماح للمنشآت الصناعية “عدا المشاريع المقامة على قانون الاستثمار” باستيراد سيارات الإطفاء سواء كانت جديدة أو مستعملة.

وتضمنت التوصية أن السيارات التي سمح باستيرادها يجب ألا تتجاوز سنة صنعها 5 سنوات عدا سنة الصنع ووفق القوانين الناظمة لاستيرادها وشريطة أن يتم استخدامها بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأن يتم وضعها ضمن منظومة الإطفاء في المحافظة عند الطوارئ.

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