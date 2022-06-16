النظام التركي يمدد اعتقال 16 صحفياً من معارضيه

أنقرة-سانا

أكد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول اوندر أوغلو أن النظام التركي مدد اليوم اعتقال 16 صحفياً في ديار بكر جنوب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اوندر أوغلو قوله “إن هذا يدفع إلى الاعتقاد بوجود مناورة ما قبل الانتخابات من قبل النظام لقطع الطريق على المعارضين وحرمانهم من أي وسيلة تعبير عن آرائهم”.

وكان عشرون صحفياً يعملون لوسائل إعلام وشركات قريبة من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض اعتقلوا في الثامن من الشهر الحالي بعد أن وجه لهم نظام أردوغان تهمة “لانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

ومنذ ذلك الحين وضعوا قيد الحجز الاحتياطي وتم سجن 16 منهم اليوم بينهم سردار ألتان الرئيس المشارك لجمعية الصحفيين وأحد محامي الصحفيين فيما تم الإفراج عن المتبقين ووضعهم تحت رقابة قضائية.

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