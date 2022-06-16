قوات دونيتسك ولوغانسك تقضي على عشرات العسكريين الأوكرانيين وتدمر معداتهم

موسكو-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن عناصرها تمكنوا من القضاء على 29 عسكرياً من القوات الأوكرانية وتدمير 7 آليات مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت القيادة في بيان اليوم: “خلال الاشتباكات بين وحداتنا والقوات الأوكرانية في اليوم الماضي تكبد العدو خسائر في القوى العاملة والمعدات العسكرية وتم القضاء على 29 فرداً وتدمير سبع ناقلات جند مدرعة وثلاث قطع من الآليات”.

من جانبها أكدت قوات جمهورية دونيتسك اليوم أنها تمكنت بمساعدة الجيش الروسي من تدمير راجمتي صواريخ من طراز (غراد) والقضاء على 47 عنصراً من قوات الأمن الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت قوات دونيتسك الشعبية أعلنت يوم الأربعاء أن خسائر القوات الأوكرانية في المعارك معها بلغت أكثر من 30 شخصاً.

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