تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة هامبورغ.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن “مجموعة أطفال عثروا على قنبلة يدوية من مخلفات الحرب خلال لعبهم بجهاز الكشف عن المعادن بالقرب من منتز امسبوتل بالمدينة”.

وأضافت الصحيفة إنه تم تفجير القنبلة في مكان وجودها لعدم وجود مبان في الجوار.

وكانت السلطات الألمانية عثرت خلال السنوات الماضية على العديد من القنابل والمعدات الحربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية التي جرت بين عامي 1939 و1945.

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