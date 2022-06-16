تنظيم 14 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في درعا

درعا – سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال اليومين الماضيين 14 ضبطاً تموينياً

بحق فعاليات تجارية مخالفة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله لمراسل سانا أن الضبوط طالت صاحب مخبز جدل الخاص لمخالفته التعليمات الإدارية بعدم التقيد بمواعيد العمل وسائقي سرافيس على خط درعا – داعل بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور النقل وتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.

ولفت عبد الله إلى أن الضبوط شملت أيضا موزع مواد غذائية في إزرع بمخالفة عدم إعطاء فواتير نظامية وآخر بحق صاحب محل جوالات في القنية بمخالفة عدم وجود سجل تجاري و 8 ضبوط تموينية لفعاليات تجارية مختلفة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

وأشار إلى أنه تم كذلك سحب 4 عينات لمواد غذائية من أسواق مدينة درعا لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

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