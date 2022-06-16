16 حزيران 1830- بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر

دمشق-سانا

1830- بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1888- توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت – فونوغراف.

1904- اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويغن شاومان.

1918- الكونغرس الأمريكي يعتمد قانوناً جديداً ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.

1940- الجنرال فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي بمواجهة الجنرال شارل ديغول الذي أنشأ حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.

1952- طائرة سوفيتية تسقط طائرة تابعة لسلاح الجو السويدي خلال قيامهابجمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق.

1977- ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفييتي.

2014- سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد نحو أربعة أشهر من إصابة بالرأس خلال ممارسته رياضة التزلج.

من مواليد هذا اليوم …

1888- ألكسندر فريدمان عالم فيزياء روسي.

1902- باربرا مكلنتوك عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.

1937- الملك سيميون الثاني ملك بلغاريا ورئيس وزرائها.

من وفيات هذا اليوم…

1878- كروفورد لونغ جراح أمريكي هو أول من استخدم الإيثر في التخدير.

1977- فيرنر فون براون فيزيائي صواريخ ومهندس طيران فضاء ألماني.

2003- يوري هنريك فون فريكت فيلسوف فنلندي.

أعياد ومناسبات…

يوم الشباب في جنوب أفريقيا.

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