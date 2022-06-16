16 حزيران 1830- بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر

دمشق-سانا
1830- بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1888- توماس إديسون يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت – فونوغراف.
1904- اغتيال حاكم فنلندا العام نيكولاي بوبريكوف على يد مساعد أمين الصندوق أويغن شاومان.
1918- الكونغرس الأمريكي يعتمد قانوناً جديداً ينص على سجن من ينتقد الحكومة الأمريكية.
1940- الجنرال فيليب بيتان يتولى رئاسة وزراء الدولة الفرنسية الموالية للاحتلال النازي بمواجهة الجنرال شارل ديغول الذي أنشأ حكومة فرنسا الحرة في الخارج بمساندة الحلفاء.
1952- طائرة سوفيتية تسقط طائرة تابعة لسلاح الجو السويدي خلال قيامهابجمع معلومات استخباراتية فوق بحر البلطيق.
1977- ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفييتي.
2014- سائق فورمولا 1 مايكل شوماخر يستيقظ من غيبوبته بعد نحو أربعة أشهر من إصابة بالرأس خلال ممارسته رياضة التزلج.
من مواليد هذا اليوم …
1888- ألكسندر فريدمان عالم فيزياء روسي.
1902- باربرا مكلنتوك عالمة أمريكية في علم الوراثة الخلوية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 1983.
1937- الملك سيميون الثاني ملك بلغاريا ورئيس وزرائها.
من وفيات هذا اليوم…
1878- كروفورد لونغ جراح أمريكي هو أول من استخدم الإيثر في التخدير.
1977- فيرنر فون براون فيزيائي صواريخ ومهندس طيران فضاء ألماني.
2003- يوري هنريك فون فريكت فيلسوف فنلندي.
أعياد ومناسبات…
يوم الشباب في جنوب أفريقيا.
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