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دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي ماكييفكا وبانتيليمونوفكا

2022-06-16

دونيتسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية جددت صباح اليوم قصفها واعتداءها على أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها اليوم: “إن قوات كييف قصفت صباحاً بلدة ماكييفكا بأربع قذائف مدفعية وبعدها بنحو ساعة قصفت بلدة بانتيليمونوفكا بأربع قذائف أخرى”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.

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