بوشيلين: انضمام دونيتسك إلى روسيا ممكن ككيان منفصل

دونيتسك-سانا

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن بلاده يمكن أن تصبح جزءاً من روسيا ككيان منفصل مع الاحتفاظ بكلمة “جمهورية” في الاسم.

وفي مقابلة مع “آر تي” في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي تحدث بوشيلين عن إبقاء عبارة “الجمهورية الشعبية” في الاسم والانضمام إلى روسيا متسائلاً كيف يتعارض أحدهما مع الآخر وشبه هذه الحالة بجمهورية تتارستان الروسية.

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك أعلن في وقت سابق أن استفتاء قد ينظم قريباً في أراضي الجمهورية على انضمامها إلى قوام روسيا.

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