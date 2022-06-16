بيسكوف: لا يوجد حوار روسي أمريكي

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العلاقات بين موسكو وواشنطن عند نقطة الصفر ولا يوجد حوار بين البلدين وإن الحديث عن نتائج القمة بين قادة البلدين في 2021 غير مجدية.

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “إن الموضوع ليس تقليلاً من قيمة نتائج القمة بين القادة لكن من الواضح أن الحديث الآن عن هذه النتائج هو موضوع غير مجد لأن العلاقات الآن في الواقع عند نقطة الصفر ولا يوجد أي حوار روسي أمريكي”.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قمة في جنيف في حزيران الماضي.

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