الدفاع الروسية: سلطات كييف تعطل إجلاء المدنيين من مصنع أزوت

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تعطل إجلاء المدنيين من مصنع أزوت في مدينة سيفير و دونيتسك وتستغل الهدنة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها من جديد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي قوله إن سلطات كييف تعطل العملية الإنسانية وتستغل الممرات الآمنة رغم الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع الكيماويات “أزوت” من خلال فتح ممر إنساني من سيفيرودونيتسك إلى مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ولفت ميزينتسيف إلى أن التشكيلات الأوكرانية استفادت من الوقفة الإنسانية لإعادة تجميع صفوفها واستعادة القدرة القتالية مشيراً إلى أن سلطات كييف لم تعط وحداتها في سيفيرودونيتسك أمراً بوقف العمليات العسكرية حيث تم تسجيل العديد من الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من المنطقة الصناعية لمصنع أزوت وإطلاق نار عشوائي استهدف الأحياء السكنية في سيفيرودونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن فتح ممر إنساني لخروج المدنيين من مصنع أزوت فى سيفيرودونتسك بلوغانسك.

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