القوات الروسية تعتقل جندين أمريكيين مرتزقة في أوكرانيا

لندن-سانا

كشفت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية عن اعتقال جنديين أمريكيين سابقين شاركا في القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا خلال معركة خارج مدينة خاركوف الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم أسر المرتزقين هما ألكسندر دريك 39 عاماً وآندي هوين 27 عاماً ويعتقد أنهم أول جنديين أمريكيين ينتهي بهما الأمر كأسرى لدى الجيش الروسي وهم ينضمون إلى عدد متزايد من المتطوعين العسكريين الغربيين الذين أسرتهم القوات الروسية بما في ذلك بريطانيان على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن اعتقال الأمريكيين سيكون حساساً من الناحية الدبلوماسية مفترضة أن الكرملين سيستخدمه كدليل على أن أمريكا أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب.

من جهته أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة أن الوزارة على علم بتقارير عن مواطنين أمريكيين تم أسرهما في أوكرانيا وأن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وهي على اتصال بالسلطات الأوكرانية لكن ونظراً لاعتبارات الخصوصية ليس لدينا أي تعليق.

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