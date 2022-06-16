تشيجوف: كييف تسعى إلى فتح جبهة جديدة في ترانسنيستريا

بروكسل-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن لدى قوات النظام في كييف رغبة شديدة في فتح جبهة عسكرية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد محذراً من خطورة هذا التطور للأحداث العسكرية.

ونقلت روسيا اليوم عن تشيجوف قوله على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي حول احتمال نشوب وضع يتعين فيه على روسيا الدفاع عن ترانسنيستريا “إن الكثيرين في المقام الأول في كييف يريدون حقا فتح جبهة ترانسنيستريا وإن هناك الكثير مما يدفعنا للدفاع عن هذه الجمهورية”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن الغرب يتحمل مسؤولية تأجيج الوضع في أوكرانيا من خلال مواصلته تزويدها بالأسلحة مجددة التأكيد على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس ستتواصل حتى تحقيق كامل أهدافها.

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