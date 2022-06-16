نماذج نوعية ومتطورة من التجهيزات والمشاريع الهندسية الطلابية في بيلدكس 2022

دمشق-سانا

يقدم المعرض الدولي للبناء “بيلدكس 2022” الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 19 أمس على أرض مدينة المعارض بدمشق نماذج نوعية ومتطورة من الآليات والتجهيزات ومستلزمات إعادة الإعمار المتوافرة في السوقين الداخلية والخارجية إضافة إلى العديد من المشاريع الهندسية الطلابية في إطار التوجه نحو ربط سوق العمل بمخرجات المؤسسات الأكاديمية.

265 شركة محلية وعربية وأجنبية تعرض ضمن 150 جناحاً منتجاتها من مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وأجهزة الطاقة الشمسية وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها.

المهندس عمار حيدر مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور في دمشق قال في تصريح لسانا: نشارك في المعرض من خلال عرض منتوجات الشركة والأعمال التي تنفذها وكذلك إمكانياتها كشركة رائدة في القطاع العام تملك مجموعة كبيرة من الآليات والمراكز الإنتاجية والمخابر والمعدات المتميزة مثل الرافعة الإنسحابية التي تقوم بتركيب الجوائز مسبقة الصنع لاحقة الشد الخاصة بالجسور الكبيرة وحتى 42 متراً.

وأشار حيدر إلى أن الشركة رائدة حالياً في موضوع الأبراج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان وكذلك تقوم بتصنيع عبارات وجوائز مبيناً أن كل ذلك يجري التعبير عنه في المعرض حيث أن الشركة تنتج للقطاعين العام والخاص.

الدكتور علي سمحة مدير عام شركة للتطوير والاستثمار العقاري لفت إلى أن المعرض يتيح المجال لفتح باب التواصل وإعادة تفعيل الشراكات بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وعقد شراكات واتفاقات جديدة ولقاءات لمعرفة آخر التطورات في مجال البناء مبيناً أن الشركة تعرض في جناحها ماكيت لمشروعين هما مشروع المدينة الطبية ومشروع الضاحية النموذجية إضافة إلى مشروع آخر تم وضع حجر الأساس له على محور حمص طرطوس وكذلك مشروع آخر قيد التحضير للافتتاح على محور حمص دمشق.

وفي مجال التعليم العالي قدم العديد من طلاب وخريجي الكليات الهندسية في الجامعات الحكومية والخاصة مشروعات هندسية وتجهيزات ذات صلة بقطاع البناء ضمن المعرض حيث أشارت كل من الطالبتين تسنيم الأيوب وسناء الشلاح من كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق إلى أنهما تشاركان بمشروع تخرجهما المتضمن برجاً سكنياً في مشروع “ماروتا ستي” ونوهتا بأهمية المعرض من ناحية المساهمة في التعريف بمشاريع الطلاب المتميزة وعرضها أمام الشركات وربطها بسوق العمل.

ومن الجامعة العربية الدولية قدمت المهندسة نادرة الجابي وزميلتها المهندسة دينا إبراهيم من كلية الهندسة المعمارية مشروعاً يتضمن دراسة تخطيطية وتصميمية لمجمع حرفي تجاري ترفيهي بعنوان “دارمشقو” مبينة أنه يشكل بموقعه بوابة لمدينة دمشق حيث تمت دراسته على أنه مجمع حرفي تجاري وترفيهي يحقق دمج الحرف اليدوية مع “العرض والطلب” ويؤمن منطقة صناعية للحرف تتميز بعمارة مريحة ومناسبة من خلال فراغات تفاعلية إنسانية وبيئية.

المهندس كريم دعدع من الشركة الهندسية للإكساء والديكور أشار إلى أن هذه المشاركة الخامسة للشركة في المعرض عن فئة العوازل المائية وكيماويات البناء وديكورات الواجهات بمواصفات عالمية مبيناً أن المعرض يوفر فرصة لتعريف المواطنين بمنتجات الشركة وتفعيل دور القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار والبناء التي تمر بها البلاد حالياً إضافة إلى أنه يشكل فرصة للتقارب ما بين الشركات والتعرف على كل ما هو جديد في عالم البناء.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـ 18 من الشهر الجاري مع تأمين النقل المجاني للزائرين عبر باصات تنطلق من منطقتي جسر الرئيس وساحة باب توما على مدار الساعة طيلة أيام المعرض.

مدى علوش وهيلانه الهندي

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