وفد سوري يطلع في الأردن على تجربة منظمة الصحة العالمية في دعم الدقيق بفيتامينات الحديد

عمان-سانا

زار الوفد السوري المشارك في ورشة العمل المقامة بالأردن حول دعم الدقيق بفيتامينات الحديد مع فريق من وزارة الصحة الأردنية عدداً من مطاحن الدقيق جنوب عمان للاطلاع على تجربة منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

واستمع الوفد السوري الذي يترأسه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي لشرح مفصل حول آلية عمل الملقمات الغذائية للدقيق بالحديد لتقوية المناعة ومنع عوز الحديد وتوفر الشروط الصحية لعملية تزويد الدقيق بالفيتامينات ومدى التأثير على نوعية وجودة الطحين.

وشارك أمس وفد من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة في ورشة عمل في الاردن بدعوة من منظمة الأغذية العالمية تم خلالها التعرف إلى تجارب المنظمة في دعم الدقيق بفيتامينات الحديد لتعويض النقص في أغذية الانسان ودعم مناعته ضد الأمراض بكل أنواعها.

علي عجيب

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