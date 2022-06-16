الوزير سالم: نقابات العمال شريك أساسي في عملية التنمية

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أهمية التعاون الدائم مع نقابات العمال كشريك أساسي في عملية التنمية وتأمين بيئة عمل صحية يستطيع من خلالها العامل تأدية واجبه على أكمل وجه.

وأوضح سالم خلال اجتماع مع الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة أن العمال كانوا أبطالاً في الحرب الكونية على سورية وحققوا أقصى درجات الصمود من خلال مواصلتهم العمل ومواجهة الحصار الجائر مشدداً على أهمية العمل كفريق واحد لتحقيق الأفضل لما فيه مصلحة العمل والعمال.

بدوره بين رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة نبيل العاقل أهمية التواصل المستمر والمثمر بين وزارة التجارة الداخلية والكوادر النقابية لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العمال مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به عمال سورية في بناء الوطن وتطوره.

وتركزت مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد المهني على إعادة النظر في نظام الحوافز ومتممات الراتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن ورفع سقف بدل اللباس العمالي بالإضافة إلى رفع قيمة المكافآت للعاملين وترميم النقص الحاصل في الكادر الوظيفي وتأمين وسائل لنقل العاملين ودعم الجمعيات التعاونية من خلال برنامج توزيع المقنن وإعطائها دورها الإيجابي.

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