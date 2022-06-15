مباحثات سورية روسية في مجال الاتصال والأمن السيبراني

دمشق-سانا

على هامش الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين بحثت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مع وفد الهيئة التنسيقية الروسية سبل تعزيز وتطوير التعاون بين سورية وروسيا بمجال الاتصالات وتقانة المعلومات إضافة إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كيفية الاستفادة من خبرة الشركات الروسية كان مجال البحث مع الوفد الذي يضم مديرة التنمية الرقمية في وزارة الاتصالات والإعلام الروسية ومجموعة من مديري الشركات الروسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى ممثلي إحدى الجامعات الروسية ومديري شركات البث الفضائي بما يسهم في تحقيق تعاون متكامل مع المشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات العاملين في سورية.

وأكد مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المهندس منهل جنيدي في تصريح لمراسلة سانا على هامش الاجتماع الذي عقد في مبنى الهيئة أهمية مواصلة العمل والتعاون في كل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات مشيراً إلى أهمية التعاون السوري الروسي في مجال الحكومة الإلكترونية وخدمات التعليم الإلكتروني والخدمات الساتلية.

ولفت جنيدي إلى أهمية تفعيل التعاون بين القطاع الخاص والعام لدى كل من البلدين في هذا المجال مع الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تصب خدماتها في مصلحة مواطني البلدين داعياً إلى تفعيل التعاون على صعيد التدريب في مجال الاتصالات والخدمات الالكترونية بما فيها التدريب عن بعد عبر تقديم برامج تعليمية تتعلق بالاتصالات وتشكل فرصة لزيادة فرص التدريب للعاملين في هذا القطاع المهم.

من جهته معاون المدير العام للهيئة للشؤون الفنية المهندس عاطف الديري أكد أن الاجتماع تتويج لمقترحات الاجتماعات التي سبقته في مجال تعزيز التعاون بتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد كونه يدعو إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات الساتلية الروسية وتعزيز الخدمات المقدمة حالياً للإعلام بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمات الانترنت بشكل ساتلي في المناطق النائية عبر إيجاد شركات محلية تتعاون مع الجانب الروسي في ذلك.

وتضمن اللقاء وفق الديري الحديث حول الأمن السيبراني في نطاق التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وإنجاز المشاريع اللازمة لذلك والاستفادة من التجربة والخبرة الروسية بما يسهم في تقديم الدعم لبناء القدرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإمكانية استقبال الطلاب في الجامعات الروسية ما يشكل فرصة ثمينة لهم ويعزز من تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال وشركات الاتصالات العاملة في كلا البلدين ويحقق تبادل المعارف.

نور يوسف

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