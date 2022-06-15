فريق كلية الهندسة المدنية يتوج بكأس بطولة جامعة البعث لكرة القدم

حمص-سانا

توج فريق كلية الهندسة المدنية بكأس بطولة جامعة البعث لكرة القدم بعد فوزه على فريق الاقتصاد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للمسابقة.

رئيس فرع اتحاد الطلبة في جامعة البعث علي حمادي أشار في تصريح لسانا إلى أهمية هذه البطولة التي أتاحت المجال لشباب كليات الجامعة لدخول أجواء المنافسة في كرة القدم لافتاً إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد لدعم الطلاب لتنمية مواهبهم الرياضية ليكونوا قادرين على إثبات جدارتهم في جميع المحافل لاحقاً.

بدوره أوضح رئيس مكتب النشاط الرياضي بفرع الاتحاد حيان جمعة أن البطولة كانت قد انطلقت في العاشر من الشهر الماضي بمشاركة 24 فريقاً من كليات ومعاهد الجامعة وشهدت تنافساً قوياً بين الفرق لإحراز الكأس وتحقيق ألقاب البطولة والتي أحرزها رامي سمور هداف البطولة و عبادة حسون أفضل حارس.

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