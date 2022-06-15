نادي الدليبة الرياضي بحماة… طموحات بتفعيل ألعابه المتوقفة

حماة-سانا

يعد نادي الدليبة الرياضي من الأندية المجتهدة في ريف حماة الغربي وأثبت وجوده بقوة برياضة ألعاب القوى في تسعينيات القرن الماضي من خلال عدة لاعبين ولاعبات حققوا مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية.

اليوم وبعد مضي سنوات طويلة على توقف النشاط الرياضي في نادي الدليبة هناك محاولات جادة لإعادة تفعيل رياضتي ألعاب القوى وكرة القدم لكونهما الأكثر اهتماماً ومتابعة ونشاطاً من قبل أهالي البلدة بحسب تصريح المكلف إدارة النادي حالياً “عماد ديوب” لمراسل سانا حيث أشار ديوب إلى أن طموحات النادي لن تتوقف بإحياء هاتين اللعبتين فقط وإنما تتعداها إلى تفعيل ألعاب أخرى مثل الملاكمة بسبب وجود الكثير من المواهب الواعدة إضافة إلى وجود مدرب جيد باللعبة.

ولفت ديوب إلى أن نادي الدليبة الذي تأسس عام 1990 يملك ملعب كرة قدم خاصاً به مساحته 15 دونماً يعد من أكبر الملاعب في منطقة مصياف ولديه مقر ناد بمساحة 90 متراً وهو بحاجة إلى الترميم والتزويد بالتجهيزات.

وأشار ديوب إلى أن النشاط الرياضي في نادي الدليبة متوقف منذ عدة سنوات لأسباب متعددة أبرزها ضعف الإمكانيات المادية حيث لا توجد استثمارات خاصة به ما يعيق عمليات التدريب واستقطاب المدربين واللاعبين كما لا يوجد أي تجهيزات رياضية لألعاب القوى وكرة القدم وعلى الرغم من ذلك يوجد هناك 120 طلب انتساب للنادي.

بدوره لفت هيثم سلمان من كوادر النادي إلى أن النادي استضاف مؤخراً دورة كروية ودية شارك فيها 24 فريقاً من محافظات حماة وحمص وطرطوس حظيت بجمهور كبير من أهالي البلدة موضحاً أن هناك محاولات جادة لتشكيل ثلاثة فرق للفئات العمرية تدعم كرة القدم في النادي وتكون نواة لتشكيل فريق رجال مستقبلاً يشارك في البطولات المحلية.

وأوضح سلمان أن نادي الدليبة كانت له بصمات واضحة في رياضة ألعاب القوى في الفترة الواقعة ما بين عامي 1993 و1996 حيث تمكن لاعبوه ولاعباته من إحراز 30 مركزاً متقدماً في بطولات المحافظة كما شارك عدد منهم في بطولات الجمهورية مع منتخب حماة وحققوا نتائج متميزة مبيناً أن تزويد النادي بتجهيزات رياضية خاصة بألعاب القوى سيكون له دور إيجابي في تفعيل هذه اللعبة وإعادة الألق إليها في السنوات المقبلة.

سالم الحسين

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