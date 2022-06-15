استئناف بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم في الأول من آب القادم

دمشق-سانا

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم استكمال منافسات الأدوار النهائية لبطولة كأس الجمهورية في الأول من شهر آب المقبل على أن تقام المباراة النهائية في دمشق يوم التاسع عشر منه.

وقررت اللجنة إقامة الأدوار النهائية لبطولة القطر في فئة الأشبال في الـ 14 من تموز وفئة الناشئين في الـ 21 من تموز على أن تجري الأدوار النهائية لبطولة فئة الشباب لأندية الدرجة الثانية المؤهلة إلى الدرجة الأولى في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.

أما منافسات موسم 2022-2023 لدوري الدرجة الممتازة للرجال فستنطلق في الثاني من شهر أيلول المقبل على أن تجري القرعة في الـ 25 من شهر تموز المقبل.

وستعلن اللجنة الروزنامة الكاملة من خلال مؤتمر صحفي خاص بعد الاجتماع مع مندوبي الأندية كافة.

محمد الخاطر

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