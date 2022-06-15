تستسيباس يودع بطولة هاله لكرة المضرب أمام كيريوس

برلين-سانا

لم يتمكن اليوناني ستيفانوس تستسيباس من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة هاله الألمانية من فئة الـ 500 نقطة ضمن موسم البطولات العشبية.

وقد فشل المصنف الخامس عالمياً في الحفاظ على تقدمه بمجموعة دون رد 7/ 6 أمام الأسترالي نيك كيريوس في مباراة الدور الثاني للبطولة، ليعود كيريوس ويفوز بالمجموعة الثانية والثالثة على التوالي بنتيجة 6/ 2 و6/ 4، ويحقق الفوز خلال ساعة و25 دقيقة من المنافسة، وبهذا يعزز تفوقه 3/ 1 بمجموع المواجهات.

الأسترالي المصنف 65 حالياً سيلاقي في الدور القادم الإسباني المصنف 19 بابلو كارينو بوستا.

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