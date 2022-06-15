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محافظ دمشق خلال لقائه مفتي موسكو: المبادرات الإنسانية الروسية تعبر عن عمق علاقات الصداقة

2022-06-15

دمشق-سانا

أكد محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أهمية المبادرات الإنسانية التي تقوم بها روسيا الاتحادية في مختلف المناطق السورية وآثارها الإيجابية على السوريين مشيراً إلى أنها تعبر عن عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

ونوه المهندس العلبي خلال لقائه مفتي موسكو إلدار علاء الدينوف اليوم بالدور الذي تقوم به روسيا من خلال وقوفها إلى جانب الشعب السوري والدفاع عن قضاياه في مختلف المحافل الدولية.

بدوره أشار مفتي موسكو إلى أنه سيتم تكثيف التعاون بين الجانبين والاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية معبراً عن تضامن الشعب الروسي مع الشعب السوري لتخفيف بعض الأعباء عنه.

ويأتي الاجتماع على هامش أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح ومدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف ورئيس رابطة الجاليات العربية في موسكو الدكتور حسان نصر الله.

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