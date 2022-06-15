المراكز التدريبية للريشة الطائرة باللاذقية تبدأ موسمها الصيفي

اللاذقية-سانا

بدأت المراكز التدريبية للريشة الطائرة باللاذقية موسمها الصيفي بإشراف اللجنة الفنية للعبة والمدربين المختصين ضمن خطة تهدف الى توسيع قاعدة اللعبة في المحافظة.

رئيس اللجنة الفنية الفرعية للعبة حسام حبوش قال في تصريح لسانا: إنه تم توزيع المتدربين الجدد وهم 60 لاعباً ولاعبة على جميع المراكز ووفقاً لبرامج تدريبية تتناسب مع جميع الفئات العمرية موضحاً أن مركز ملعب الباسل يضم حوالي 20 لاعباً ولاعبة أعمارهم ما بين 8 و18 سنة تم تقسيمهم إلى مجموعات بإعمار محددة بينما بلغ عدد المنتسبين لمركز جبلة التدريبي في ملعب البعث 20 لاعباً ولاعبة.

وأشار حبوش إلى أن البرامج التدريبية للمنتسبين الجدد تتركز على تعليمهم أسس اللعبة ومبادئها الأولية ومن ثم الانتقال بهم تدريجياً إلى مراحل متقدمة تتعلق بالمهارات والفنيات.

وختم حديثه بالقول: إن اللعبة بالمحافظة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية وخرجت مجموعة من الأبطال والبطلات الذين تركوا بصمة في البطولات الخارجية وهناك العديد من الخامات والمواهب الواعدة التي تنتظر فرصتها لتقف على منصات التتويج ورفع علم سورية عالياً في المحافل الدولية.

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