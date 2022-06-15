أكثر من 9.3 مليارات ليرة أرباح التجاري السوري حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

أكد المصرف التجاري السوري أنه حقق أرباحاً صافية بلغت أكثر من 9.3 مليارات ليرة سورية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري فيما بلغ حجم الودائع لدى المصرف حوالي سبعة آلاف مليار ليرة سورية.

وأوضح المصرف في بيان تلقته سانا أنه على صعيد محفظة القروض فقد سجلت في الربع الأول من العام الجاري حوالي 200 مليار ليرة بزيادة قدرها حوالي 250 بالمئة مقارنة بتسليفات القطاع الخاص حتى نهاية الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت حوالي 57 مليار ليرة.

وأشار المصرف إلى أنه حقق أرباحاً تقدر بـ 43 مليار ليرة سورية قبل اقتطاع الضريبة كنتائج لأعمال السنة المالية الماضية.

وسيم العدوي

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