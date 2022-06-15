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اختصر حوالي 7 كم.. تنفيذ طريق حيوي في مدينة شهبا بالسويداء

2022-06-15

السويداء-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية بالسويداء تنفيذ مشروع إنشاء وتعبيد طريق حيوي يمر بجانب المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة شهبا وصولاً إلى طريق ناحية شقا.

وأشار مدير الخدمات الفنية بالسويداء المهندس أدهم أبو عسلي لمراسل سانا إلى أن الطريق الذي يتجاوز طوله 700 متر تم تنفيذه من الموازنة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية بالتعاقد مع متعهد من القطاع الخاص وبتكلفة إجمالية مع العبارات المقامة على الوادي تجاوزت 200 مليون ليرة.

بدوره ذكر رئيس مجلس مدينة شهبا بالسويداء المحامي جلال دانون أن الطريق جاء استجابة لمطالب الأهالي وتكمن أهميته باختصار مسافة الطريق من مدينة شهبا إلى طريق شقا الذي يصل عدة قرى بالمنطقة حوالي 7 كم وتخديم المواطنين فيها.

عمر الطويل

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