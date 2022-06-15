البدء بإعادة تأهيل السوق المقبي في دير الزور

دير الزور-سانا

بدأ مجلس مدينة دير الزور بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف مديرية الآثار والمتاحف تنفيذ مشروع إعادة تأهيل السوق المقبي وساحة الباسل وسط المدينة والتي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل لمراسل سانا أن المشروع يأتي استكمالاً لخطة التعافي التي وضعها مجلس المدينة لإعادة إعما ما خربه الإرهاب في أحياء مدينة دير الزور والتي تتضمن تأهيل الأسواق والمراكز التجارية لافتاً إلى أهمية هذا السوق الذي يحمل قيمة تاريخية وتجارية ومبيناً أن إعادة تاهيله ستسهم في تنشيط المنطقة التي تتوسط المدينة.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أهمية السوق باعتباره المركز التجاري الأهم والأكبر في المدينة ويضم 7 أسواق داخله لكل منها اسم وهي سوق العطارين والحدادين والحبال والتجار والحبوب أو العرصة والخشابين وخلوف مبيناً أن غرفة التجارة والصناعة تواصلت مع أصحاب المحال للمساهمة في أعمال إعادة التأهيل والتحضير للعودة إلى نشاطهم التجاري.

ممثل فرع نقابة المهندسين بدير الزور المهندس جرير كاكاخان أوضح أن المرحلة الأولى من أعمال تأهيل السوق والساحة المقابلة له تشمل إزالة وترحيل الأنقاض وتجميع الأحجار والمواد التي بني منها السوق قبل البدء بالمرحلة الثانية التي تشمل دراسة وتنفيذ أعمال التأهيل والترميم لكل محال ومرافق السوق الذي يتم العمل للحفاظ على شكله المعماري والهندسي بإشراف مديرية الآثار والمتاحف.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغرفة التجارة والصناعة تدريب 15 عاملاً بإشراف مدربين مختصين للقيام بأعمال التنقيب والعزل للمواد التي بني منها السوق لإعادة استخدامها في أعمال الترميم.

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