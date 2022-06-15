النقل تبحث مع جمهورية القرم التعاون في مجال النقل البحري

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم والنائب الأول للممثل الدائم لجمهورية القرم لدى روسيا الاتحادية سيرغي قودرين اليوم إمكانيات إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين سورية والقرم.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة ضمن أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين مناقشة تفعيل علاقات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وخاصة في مجال النقل بالسفن السورية وتفعيل الخطوط البحرية بين موانئ البلدين.

كما ناقش الجانبان تفعيل تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات وخلق مشاريع بناءة بين البلدين في مجال السفن والموانئ والعمل البحري.

مهران معلا

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