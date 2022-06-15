SCS-NET

الدوما الروسي يتبنى مشروع قانون يحظر إصدار تراخيص لتنمية الموارد المعدنية الوطنية من قبل الشركات الأجنبية

2022-06-15

موسكو-سانا

تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم مشروع قانون يحظر بشكل خاص إصدار تراخيص لتنمية الموارد المعدنية من قبل الشركات الأجنبية.

وذكرت وكالة تاس الروسية أنه وفقاً لمشروع القانون المعدل الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية فإنه يمكن فقط للكيانات القانونية المنشأة وفقا لقانون الاتحاد الروسي وكذلك رواد الأعمال الأفراد من مواطني روسيا أن يستخدموا الموارد المعدنية الوطنية.

يذكر أنه إذا تم اعتماد القانون في غضون 30 يوماً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ فيجب إخطار الكيانات القانونية الأجنبية بالحاجة إلى نقل الحق في استخدام قطعة أرض إلى كيان قانوني روسي وبعد ذلك في غضون 90 يوماً يطلب من مستخدمي التربة التحتية الأجانب إنشاء كيان قانوني وفقاً لتشريعات الاتحاد الروسي من أجل مواصلة أنشطتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدوما: برنامج عسكري أمريكي خطير كان ينفذ على الأراضي الأوكرانية

موسكو-سانا أكدت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا أن إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية لمختبرات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved