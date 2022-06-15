محافظ دمشق يبحث مع وفد من حكومة موسكو تعزيز علاقات التعاون الخدمية

دمشق-سانا

ضمن أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين بحث محافظ دمشق المهندس عادل العلبي مع وفد من حكومة موسكو برئاسة ايغار بكارفيتش سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات وخاصة الخدمية وتفعيل الاتفاقيات بين الجانبين والتحضير لزيارة المحافظ إلى موسكو.

وأكد العلبي أهمية تعزيز التعاون في مجال تخطيط المدن والتطوير العمراني والبنى التحتية والمرافق العامة والنقل بكل أشكاله والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال منوهاً بدور روسيا الاتحادية قيادة وشعباً ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

بدوره أشار بكارفيتش ممثل حكومة موسكو إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر للتوصل للاتفاق النهائي بشأن الاتفاقيات بين الجانبين والاستعداد لتبادل الزيارات والخبرات في جميع المجالات لافتاً إلى أنه يتم التنسيق أيضاً للتحضير لبرنامج زيارة محافظ دمشق إلى موسكو.

حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس محافظة دمشق الدكتور بشار الحفار.

فراس صافي

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