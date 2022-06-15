برنامج (قلم ونغم) يطلق أولى ورشاته لتعليم الخياطة للسيدات بحمص

حمص-سانا

بمشاركة 25 سيدة ويافعة أطلق برنامج التعليم المتكامل (قلم ونغم) أولى ورشاته لتعليم الخياطة “إبرة وخيط” في قاعة الطفل بمديرية ثقافة حمص.

البرنامج الذي طرحته وزارة الثقافة عام 2021 ويستمر لمدة شهرين يقدم خدمات تعليمية ومهارات منوعة للأطفال واليافعين المتسربين من المدارس والمتأخرين تعليمياً في حمص ضمن 3 مراكز (معهد الثقافة الشعبية والمركز الثقافي بحي الشماس وصالة الأطفال في المركز الثقافي) إضافة لأنشطة خارجية.

وأشارت رشا محمد من فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أنه تم التوجه لليافعات والسيدات في مركز الإقامة المؤقتة بدير بعلبة والراغبات بتعلم مبادئ وأصول الخياطة ودعمهن لتنمية مهاراتهن ومساعدتهن للبدء بمشاريع صغيرة تحقق الاستقرار المادي وتنعكس إيجاباً على الجانبين المعيشي والنفسي لهن.

وأوضحت رنا صنوفي مدربة الورشة أنه سيتم تدريب المشاركات على مبادئ قص وتفصيل الملابس بشكل نظري باستخدام الإبرة والخيط والأقمشة كمرحلة أولى ريثما يتم تمكينهن بأصول الخياطة لاحقاً ليتم إدخال الآلات وماكينات الحياكة في المرحلة الثانية لافتة إلى إقبال الشابات لتعلم مهنة الخياطة واستجابتهم بشكل سريع وملفت لامتلاك أصول المهنة والانطلاق بمشاريعهن الخاصة.

وأعربت عدد من السيدات المشاركات عن سعادتهن بتعلم أصول وأسس الخياطة وامتلاك زمام المبادرة للانطلاق بمشاريعهن الصغيرة التي تمنح الشعور بالإنجاز المرافق للقدرة على صنع وتنفيذ التصاميم إضافة لكون مهنة الخياطة تعتبر هواية وشغفاً لدى العديد منهن.

رشا المحرز

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