انطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالمسابقة البرمجية الجامعية في جامعة البعث

حمص-سانا

انطلقت في كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المدنية بجامعة البعث في حمص اليوم المرحلة التجريبية الخاصة بالمسابقة البرمجية الجامعية المحلية لموسمها التاسع لعام 2022 بمشاركة 64 فريقاً من مختلف كليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح لمراسلة سانا أن المسابقة في موسمها التاسع تتميز بوجود 64 فريقاً من جامعة البعث وهي أكبر مشاركة بين الجامعات السورية مشيراً إلى أهمية اليوم التجريبي للمسابقة البرمجية الذي يسبق الانطلاقة في اليوم التالي والذي يضع الفرق في أجواء المسابقة لتلافي حدوث أي خلل أو مشكلة فنية أو تقنية يمكن أن تعوق مسارها والذي يستمر لمدة 3 ساعات متضمناً عدداً من المسائل البرمجية التي تهدف إلى تحضير المتسابقين ضمن فرق يتألف كل منها من 3 طلاب ليتم اختبار نظام الاتصال وشبكة الحواسيب وجهوزيتها قبل الانطلاق الرسمي للمسابقة يوم غد الخميس.

ولفت الخطيب إلى أن المسابقة البرمجية تعد وسيلة لجمع فرق من كليات جامعة البعث باختصاصات مختلفة واهتمام مشترك في قاعة واحدة وتعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطرق الجديدة في بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط لإعداد جيل يواكب التطور التقاني ويسهم في إيجاد حلول تخدم الواقع في مختلف القطاعات.

من جانبه أشار الدكتور فادي مرشد عضو اللجنة الوطنية للمسابقة البرمجية منسق جامعة البعث إلى أنه تم تجهيز مركزين للمسابقة في الجامعة الأول في كلية الهندسة المعلوماتية ويضم 40 فريقاً والثاني في كلية الهندسة المدنية ويضم 24 فريقاً وتجهيزهما بالحواسيب ومستلزمات المسابقة لافتاً إلى أن نظام المسابقة لهذا العام هو ترشيح 25 بالمئة من عدد المشاركين حيث ستشارك جامعة البعث بـ16 فريقاً في المسابقة على مستوى سورية والتي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وأوضح أن لدى الجامعة فريقين متأهلين لموسمين عالميين الأول لعام 2020 والذي سيشارك في بنغلادش في تشرين الأول من العام الحالي والفريق الثاني لعام 2021 ولم يتم تحديد مكان المشاركة حتى الآن.

مثال جمول

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