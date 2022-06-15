المؤسسة العامة للسينما تصدر نتائج مسابقتي سيناريو (الواقع الراهن) و(الأطفال)

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن نتائج مسابقة النصوص القصيرة التي أطلقتها لاختيار أفضل نصي سيناريو لفيلمين قصيرين في مجالي سينما الأطفال وسينما الواقع الراهن.

وفاز النصان “بيان كسر” تأليف حسام حميدو و”معبر الموت” تأليف أحمد الحكيم عن فئة الواقع الراهن فيما فاز نص “يوم خريفي مشمس” تأليف روز إسماعيل عن فئة “سينما الأطفال”.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير النصوص في المؤسسة الصحفي نضال قوشحة أن مسابقة الفيلم القصير بشقيه الواقع الراهن وسينما الأطفال هي راسخة في منهجية المؤسسة العامة للسينما بهدف تحفيز الكتاب لتقديم نصوصهم وإيجاد فرص للشباب الموهوب ليكونوا ضمن المؤسسة.

وأوضح قوشحة أن الجائزة أثبتت حضوراً جيداً على مستوى الدورات السابقة معرباً عن أمله بأن تكون نافذة أمل للطاقات الشابة وتشكل حالة جاذبة لمن يريد خوض غمار كتابة السيناريو مؤكداً أن المؤسسة العامة للسينما تعمل بشكل مستمر على تقديم الجوائز والمسابقات بما يخدم تطوير الواقع السينمائي في سورية.

ميس العاني

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