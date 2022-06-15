تقديم مساعدات وأدوات تعليمية روسية لمدرسة في درعا

درعا-سانا

قدم وفد من روسيا الاتحادية اليوم مساعدات وتجهيزات تعليمية لمدرسة اسماعيل ابو نبوت للتعليم الأساسي “حلقة ثانية” في مدينة درعا وذلك على هامش الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد حالياً في دمشق.

وتضمنت المساعدات الروسية أدوات مدرسية ومكتبية لدعم العملية التعليمية في سورية.

وأوضحت مديرة المدرسة إيمان صياصنة في تصريح لمراسلة سانا أن المساعدات التي قدمها الوفد الروسي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين واهتمام الجانب الروسي بطرق تطوير التعليم ورفع مستواه لدى التلاميذ.

وقدم عدد من التلاميذ الدارسين باللغة الروسية فقرات غنائية ومسرحية واستعراضية ترحيباً بالوفد الضيف.

وضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة التربية الروسية ومنظمة عموم روسيا الاجتماعية للمحاربين القدامى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency