طلبة الإعلام السوريون الموجودون في الإمارات يزورون نادي دبي للصحافة وتلفزيون الشرق

أبو ظبي-سانا

واصل مجموعة من طلبة كلية الإعلام بجامعة دمشق الموجودين حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة (دعم الشباب العربى المتميز في مجال الإعلام) التي أطلقتها الإعلامية الدكتورة أمل ملحم حضور العديد من الأنشطة الإعلامية المقررة ضمن فعاليات المبادرة.

وزار الطلاب اليوم نادي دبي للصحافة واطلعوا على أقسامه وتجهيزاته وحضروا ورشة عمل في هذه المؤسسة العريقة ناقشوا خلالها عدداً من القضايا الملحة التي تهم الإعلاميين الشباب وأهمها ضرورة التركيز على إكساب طلاب الإعلام المهارات المختلفة لإنتاج مواد إعلامية جيدة في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير.

كما تمت مناقشة مشكلة الأعداد الكبيرة من الخريجين وندرة فرص العمل وخاصة مع توقف معظم الصحف الورقية بالعديد من البلدان ومنها سورية وأهمية تكيف طلاب الإعلام مع المتغيرات المتسارعة ومواكبتها وتطوير مهاراتهم باستمرار.

وزار الطلاب أيضاً تلفزيون الشرق حيث قاموا بجولة في القناة واطلعوا على أحدث الأجهزة والتقنيات وخاصة الاستديوهات الحديثة التي يستخدمها تلفزيون الشرق والتقوا بمجموعة من المذيعين والإداريين وتم عقد جلسة نقاشية تفاعلية بين الطلبة وعدد من الإعلاميين.

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