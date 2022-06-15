أكثر من 20 ألف طن تقديرات إنتاج البطاطا في الغاب

حماة-سانا

يواصل مزارعو حماة جني محصول البطاطا من العروة الخريفية في مختلف مناطق زراعتها حيث قدرت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب كمية الإنتاج للموسم الحالي ضمن الأراضي الواقعة في مجالها بـ 20009 أطنان.

وأوضح المهندس عماد النعسان مدير الإحصاء والتخطيط في هيئة تطوير الغاب في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية بلغت 1177 هكتاراً مشيراً إلى أن زراعة البطاطا تشهد إقبالاً كبيراً من الفلاحين هذا الموسم نظراً لانخفاض تكاليف زراعتها وتحقيقها مردوداً مادياً مجزياً للفلاحين.

وأوضح النعسان أن عمليات قلع محصول العروة الربيعية بدأت في معظم مناطق الغاب وتستمر لغاية منتصف الشهر المقبل لافتاً إلى أن زراعة البطاطا تتركز في مناطق جب رملة والسقيلبية ونهر البارد وعين الكروم والحورات والعشارنة.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency