سوسان خلال لقائه روبرت دان: على الأمم المتحدة لجم السياسات العدوانية للنظام التركي

نور سلطان-سانا

التقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان في العاصمة الكازاخية نور سلطان اليوم وفد الأمم المتحدة برئاسة كبير موظفي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ورئيس الوفد الأممي إلى اجتماعات أستانا روبرت دان.

ودار الحديث خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الدولي الـ18 حول سورية بصيغة أستانا حول تطورات الأوضاع في سورية والتهديدات العدوانية للنظام التركي تجاه الأراضي السورية حيث أكد الدكتور سوسان ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها للجم السياسات العدوانية لرئيس هذا النظام مشدداً على أنه من غير المقبول الصمت على هذه السياسات التي تشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشار دان إلى موقف الأمم المتحدة الذي عبر عنه المتحدث الرسمي باسم أمينها العام حول ضرورة احترام سيادة سورية وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع في المنطقة.

كما تطرق الحديث إلى الجهود المبذولة لعودة اللاجئين السوريين وسبل إيصال المساعدات الإنسانية.

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