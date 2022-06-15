فحص نحو 90409 أطنان من الصادرات الزراعية في مركز نصيب الحدودي

درعا-سانا

شهدت حركة الصادرات والواردات الزراعية عبر مركز نصيب الحدودي في درعا حركة نشطة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه حيث وصلت الكمية الإجمالية إلى 151373 طناً.

رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة بدرعا المهندس حسن الصمادي قال في تصريح لمراسل سانا إن الكوادر الزراعية العاملة في مركز نصيب الحدودي أجرت منذ بداية العام الحالي حتى اليوم الفحص اللازم لنحو 60964 طناً من المواد الزراعية المصنعة وغير المصنعة الواردة الى سورية من خارجها.

وأضاف: تم إجراء الفحوصات لنحو 90409 أطنان من الإرساليات الصادرة متخصصة بالخضار و الفواكه شملت بشكل أساسي محاصيل التفاح و الرمان و الحمضيات و البندورة مبيناً أن العناصر العاملة في مركز الحجر الزراعي بنصيب يجرون الفحص الظاهري بأخذ العينات و تحليلها أصولا في المخبر ومنحها الشهادة الصحية النباتية اللازمة.

وبالنسبة إلى الإرساليات الواردة من خارج سورية فقد تنوعت بين دقيق وبن وزيت نخيل وغيرها والتي خضعت لعملية فحص دقيق كما يوضح الصمادي عبر أخذ العينات وإرسالها إلى المخابر المعتمدة لتحليلها أصولا مع حجز المواد المحمولة لحين وصول نتيجة التحليل وبالتالي ادخالها للقطر بموجب شهادة تظهر خلوها من الأمراض وتوافقها مع القوانين والأنظمة النافذة.

قاسم المقداد

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