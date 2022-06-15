الزراعة تبيع نحو 1.5 مليون غرسة أشجار مثمرة للفلاحين بسعر التكلفة

دمشق-سانا

بلغ عدد غراس الأشجار المثمرة المباعة في مديريات الزراعة بالمحافظات للموسم الحالي 1461810 غرسات متنوعة للمزارعين بأسعار الكلفة بينما تم توزيع 299225 غرسة مجانا للقطاع العام.

وأوضح المهندس علي الداحوري رئيس قسم البستنة في مديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة في تصريح لمراسل سانا أن بيع غراس الأشجار المثمرة يتم عبر طريقتين الأولى عن طريق البطاقة العائلية وبكمية 50 إلى 100 غرسة لكل أنواع الغراس بينما يتم بيع 25 غرسة زيتون حمضيات فقط للزراعات المنزلية وتدعيم الحقول والثانية عن طريق الوحدات الإرشادية وبموجب التنظيم الزراعي لغاية الزراعات الجديدة حسب المساحة ونوعية الغراس المطلوبة وذلك عبر اللجان المكانية التي تحدد الاعداد المناسبة وبما يغطي حاجة المزارعين من الغراس.

وأشار الداحوري إلى أن خطة انتاج الغراس المثمرة للعام القادم بلغت 3422000 غرسة أشجار مثمرة متنوعة في 71 مركزاً منتجة للغراس وبساتين أمهات موزعة بالمحافظات حيث يتم اعتماد الغراس المدروسة انتاجيا من قبل البحوث الزراعية ومن حيث تحملها للظروف البيئية ومقاومة الأمراض وذات الإنتاجية العالية ونوعية ثمار جيدة في المراكز الزراعية لإنتاجها مبيناً أن كل الغراس ذات جودة وإنتاجية عالية وتباع بسعر التكلفة وبأقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بسعرها لدى مشاتل القطاع الخاص.

وبلغت أعداد الغراس المباعة والموزعة 1651145 منها 1461810 غرسات مباعة للمزارعين والباقي تم توزيعها مجانا حسب الداحوري ويتم التركيز على إنتاج الغراس الأكثر طلبا كغراس الزيتون والحمضيات والتفاح والإجاص والسفرجل والمشمش بأنواعه والدراق والكرز والخوخ وغراس الفستق الحلبي مشيراً إلى وجود خطة لزيادة إنتاج غراس الفستق الحلبي من خلال تأهيل مشاتل في حلب وإدلب والغاب لتغطية المساحات الممكن زراعتها بريف حماة الشمالي ومناطق في ادلب لإعادة زراعة الفستق.

يذكر أن عملية بيع وتوزيع الغراس المثمرة تبدأ بداية شهر كانون الأول وحتى نهاية شهر آذار من العام القادم.

أمجد الصباغ

نشرة سانا الاقتصادية