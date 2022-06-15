ألمانيا تفوز على إيطاليا بخماسية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

برلين-سانا

حقق منتخب ألمانيا فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الإيطالي بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما بملعب بروسيا بارك في قمة لقاءات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز خماسية الماكينات الألمانية كل من جوشوا كيميتش وإلكاي جوندوجان وتوماس مولر وتيمو فيرنر هدفبم في الدقائق 10 و49 و51 و68 و69 فيما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول بالدقيقة 78 ثم أليساندرو باستوني في الدقيفة 94.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المجر المتصدرة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت للمركز الثالث.

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