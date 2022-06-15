انخفاض بورصة وول ستريت

نيويورك-سانا

أغلقت بورصة وول ستريت اليوم على انخفاض وسط ترقب إعلان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وحسب رويترز أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 13.82 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 3735.81 نقطة في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 17.49 نقطة أو 0.16 بالمئة ليغلق عند 10826.27 نقطة أما المؤشر داو جونز الصناعي فأغلق منخفضاً 144.73 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 30372.01 نقطة.

وسجل ستاندرد اند بورز 500 خامس جلسة على التوالي من الخسائر وهي أطول سلسلة تراجعات منذ أوائل كانون الثاني بعد أن أكد المؤشر القياسي تحوله إلى سوق هابطة بالأمس مع تراجعه بأكثر من 20 بالمئة من أحدث مستوى قياسي مرتفع له والذي سجله في الثالث من كانون الثاني.

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