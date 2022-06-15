15 حزيران 1957- المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها

دمشق-سانا

1775- الكونغرس القاري في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الأمريكي الجديد.

1918- نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.

1957- المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.

1991- انفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين أدى لمقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى انفجار بركاني في القرن الـ 20.

1997- تفجير إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءاً كبيراً من وسط المدينة.

من مواليد هذا اليوم

1479- ليزا ديل جوكوندو صاحبة لوحة موناليزا.

1915- توماس ولر عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1917- جون فين عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.

من وفيات هذا اليوم

1849- جيمس بولك رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.

1971- وندل ستانلي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1991- آرثر لويس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في الدنمارك.

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