15 حزيران 1957- المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها

دمشق-سانا
1775- الكونغرس القاري في أمريكا يقرر تعيين الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الأمريكي الجديد.
1918- نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
1957- المملكة المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها.
1991- انفجار بركاني قوي في جبل بيناتوبو في الفلبين أدى لمقتل حوالي 800 شخص وهو ثاني أقوى انفجار بركاني في القرن الـ 20.
1997- تفجير إرهابي في مدينة مانشستر يؤدي إلى جرح أكثر من مئتي مدني ويدمر جزءاً كبيراً من وسط المدينة.
من مواليد هذا اليوم
1479- ليزا ديل جوكوندو صاحبة لوحة موناليزا.
1915- توماس ولر عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1917- جون فين عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002.
من وفيات هذا اليوم
1849- جيمس بولك رئيس الولايات المتحدة الحادي عشر.
1971- وندل ستانلي عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1991- آرثر لويس اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
أعياد ومناسبات
عيد العلم في الدنمارك.
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