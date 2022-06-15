مجد الدين غزال يتأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى 2022.

براغ-سانا

تأهل لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال الي بطولة العالم 2022 المقررة في الولايات المتحدة بعد ظفره بالمركز الأول ضمن جولة ألعاب القوى العالمية في التشيك محققا رقماً 224 سم في مسابقة الوثب العالي.

وكان غزال نال المركز الثالث في منافسات الوثب العالي في ملتقى أوسترافا التشيكية ضمن سلسلة بطولة التحدي العالمي بداية الشهر الحالي بعد أن وثب لارتفاع مترين وأربعة وعشرين سنتيمتراً أيضاً.

يشار إلى أن غزال له إنجازات كثيرة أبرزها ذهبية بطولة آسيا بالدوحة وأحرز من خلالها المركز الأول بالتصنيف العالمي إضافة إلى فضية ملتقى روما وذهبية بطولة دوري التحدي في براتسلافيا وذهبية دورة المتوسط في تاراغونا الإسبانية وبرونزية الدورة الآسيوية في إندونيسيا.

محمد الخاطر