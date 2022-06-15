كوستاريكا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال 2022

الدوحة-سانا

أكمل منتخب كوستاريكا عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال 2022 بحجزه البطاقة الـ 32 الأخيرة بعد تغلبه على نيوزيلندا بهدف نظيف في مباراة أقيمت اليوم ضمن الملحق العالمي.

وجاء هدف الفوز الكوستاريكي بتوقيع اللاعب جويل كامبل في الدقيقة الـ 3 من عمر اللقاء في مباراة أقيمت اليوم ضمن الملحق العالمي.

وتأهل المنتخب الكوستاريكي بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف نظيف من توقيع جويل كامبل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع ألمانيا وإسبانيا واليابان في نهائيات مونديال 2022 في قطر المقرر خلال الفترة بين ال21 من تشرين الثاني والـ 18 من كانون الأول المقبلين وهذه هي المرة السادسة التي تصعد فيها كوستاريكا لنهائيات كأس العالم بعد أعوام 1990 و2002 و2006 و2014 و2018 وكانت أبرز مشاركاتها في 2014 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.