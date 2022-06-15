مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون في المجالين العلمي والصحي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم مع معاونة وزير التعليم العالي الروسي نتاليا بتشيروفا ومعاون وزير الصحة الروسي الدكتور اندريه بلوتينتسكي والوفد المرافق لهما سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالين العلمي والصحي.

وأكد الوزير إبراهيم خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة أهمية العلاقات السورية الروسية التي شهدت تطورات كبيرة وقفزات مهمة على جميع الصعد وخاصة العلمية والصحية مشيراً إلى رغبة البلدين والشعبين في تمتين وتعزيز هذه العلاقات التاريخية.

الوزير إبراهيم لفت إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي الروسية والوزارة بما يواكب التطور العلمي ودعم قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق وتبادل الطلاب والأساتذة وإقامة دورات التأهيل والتدريب لبناء القدرات ورفع الكفاءة العلمية للكوادر التدريسية مبيناً أهمية المنح المقدمة للطلاب السوريين والتي بلغ عددها هذا العام 750 منحة وباختصاصات طبية وهندسية.

بدورها معاونة وزير التعليم الروسي أكدت أن سورية كانت ولا تزال أحد أهم الشركاء والحلفاء لروسيا في المنطقة مشيرة إلى أهمية التعاون بين سورية وروسيا وخصوصاً فيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا وتعليم اللغة الروسية في الجامعات السورية وإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون تتضمن تبادل الطلاب والأساتذة والخبرات المشتركة آملة بأن يتم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة مصلحة الشعبين.

معاون وزير الصحة الروسي أكد أنه سيتم دعم المشافي التعليمية في سورية وتزويدها بالخبرات والأجهزة الطبية الحديثة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين والتي انطلقت اليوم وتستمر ثلاثة أيام.