انطلاق معرض لايف ستايل للمفروشات والتجهيزات المنزلية

دمشق-سانا

بمشاركة عشرات الشركات الوطنية انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض لايف ستايل للمفروشات والتجهيزات المنزلية والديكور الذي يقام بالتعاون مع وزارة الصناعة وتنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للبناء بيلدكس 2022.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية المعرض الذي قدم نماذج متطورة من هذه الصناعة بأياد سورية تواكب أحدث التقنيات والتصاميم التي تجاري الصناعة العالمية في هذا الإطار رغم الحصار الظالم المفروض على البلاد منوهاً بجهود الصناعيين واستمرارهم في العمل والإنتاج وتأمين هذه المنتجات التي تعد جزءاً مهماً من متطلبات عملية إعادة الإعمار في سورية.

من جهته مدير عام الشركة المنظمة للمعرض المهندس علاء هلال أشار إلى ما يتضمنه المعرض من مفروشات خشبية حديثة وتراثية إضافة إلى احتياجات المنازل من المفروشات والديكورات الداخلية والأثاث والتجهيزات وغيره ما يتيح أمام الزائرين خيارات واسعة لانتقاء ما يناسبهم لمنازلهم أو لتجهيز مشاريعهم وتغطية احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد.

وتستمر فعاليات المعرض الذي يقام في مدينة المعارض حتى الـ 18 من الشهر الجاري حيث يتم توفير المواصلات من جسر السيد الرئيس وساحة بابا توما.

أحمد سليمان

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