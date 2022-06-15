بمشاركة عربية وأجنبية… إنطلاق فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للبناء (بيلدكس)

دمشق-سانا

بمشاركة 265 شركة محلية وعربية وأجنبية انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ19 من المعرض الدولي للبناء “بيلدكس 2022” وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتعرض الشركات المشاركة ضمن 150 جناحاً منتجاتها من مواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وأجهزة الطاقة الشمسية وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة وغيرها.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن “المعرض يشهد مشاركة طيف واسع من الشركات المحلية الخاصة والعامة العربية والأجنبية وهذا يدل على الجاهزية التامة للمرحلة القادمة من إعادة الإعمار والبناء على الرغم من ظروف الحرب والحصار الجائر على البلاد كما لاحظنا تطوراً وتسارعاً في الانتاج من قبل الشركات المنتجة وهذا يتماشى مع السياسة الحالية للبلاد والتوجيهات الحكومية”.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى وجود تطور في المنتج المحلي الذي يعد المخرج الوحيد في ظل العقوبات التي تشهدها البلاد مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس حالة التعافي للشركات المشاركة وللاقتصاد السوري وتنوعها وهو إصرار على البدء بإعادة الاعمار بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تمر على سورية.

مدير عام المجموعة العربية للمعارض المهندس علاء هلال أكد أن دورة المعرض هذه جاءت في ظروف صعبة جداً حيث تم بذل جهود استثنائية لافتتاح المعرض في وقته المحدد وبمشاركة واسعة من الشركات ستسهم في تغطية السوق بالمنتجات وتحدي الحصار الجائر المفروض على البلاد.

وأشار هلال إلى أن المعرض بدورته هذه هو بمثابة رسالة تؤكد إصرار وثبات السوريين رغم الصعوبات كافة والحصار المفروض.. وهناك طيف واسع من الصناعات المحلية لمواد البناء وتقنيات مواد البناء إضافة إلى وكلاء الشركات والعلامات العالمية المشاركة بالمعرض.

المهندس أيمن مطلق المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لفت إلى أن الهيئة تشارك بشكل دوري في المعارض التخصصية للتعريف بأهداف الهيئة وطبيعة عملها ومهامها الأساسية والمتمثلة بتلبية الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود وإمداد قطاع الإسكان بالأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية وغير السكنية.

الدكتورة ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أكدت حرص الهيئة على المشاركة في معرض “بيلدكس” للتعريف بالدراسات التي تقوم بها الهيئة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي من أجل مرحلة إعادة الإعمار ووضع التوجهات المطلوبة على المستويات كافة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـ 18 من الشهر الجاري مع تأمين النقل المجاني للزائرين عبر باصات تنطلق من منطقتي جسر الرئيس وساحة باب توما على مدار الساعة طيلة أيام المعرض.

مدى علوش وهيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency